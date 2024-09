Regenboogzebrapad in Appingedam is beklad, getuigen gezocht

Appingedam – Helaas is vastgesteld dat het regenboogzebrapad in Appingedam is beklad met een hakenkruis en beledigende leuzen. Dit is een laffe en afschuwelijke daad die niet alleen ons als gemeenschap treft, maar ook een symbool van inclusie en acceptatie beschadigt.

Het regenboogzebrapad staat symbool voor diversiteit en gelijkheid. Het is een teken dat iedereen, ongeacht achtergrond, gender of seksuele geaardheid, zich hier welkom en veilig moet kunnen voelen.

Wijkagenten nemen dit incident zeer serieus en zullen er alles aan doen om de daders op te sporen. We staan voor een wijk waar respect en tolerantie centraal staan. Als u iets heeft gezien of gehoord, vragen wij u dringend om contact met ons op te nemen. Dat kan via 0900-8844, via DM of Meld misdaad anoniem 0800 7000.

Samen zorgen we ervoor dat onze wijk een plek blijft waar iedereen zichzelf kan zijn.

Foto's