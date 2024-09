Stadjer (54) blijft achter slot en grendel voor betrokkenheid bij criminele drugsorganisatie

Groningen – Een 53-jarige jarige man uit Groningen moet, samen met twee andere verdachten, moet de komende maanden in voorarrest blijven. Hij is één van de hoofdverdachten in zaak rond een aantal drugslabs in Groningen en Drenthe.

Dat meldt RTV Noord(+meer en bron) dinsdagmiddag. De advocaten van het drietal pleitten dinsdag voor vrijlating, omdat ze vinden dat hun rol een stuk kleiner is in de zaak dan gedacht.

Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en stelt dat de kans groot is dat ze weer beginnen met criminele activiteiten als vrij worden gelaten. De rechter ging mee in die redenatie en besloot hun voorlopige hechtenis te verlengen tot een volgende pro-forma zitting. De zaak wordt waarschijnlijk in maart volgend jaar inhoudelijk behandeld.

