Valthe – Op de Odoornerweg bij Valthe is een fietsster gewond geraakt bij een ongeval. Ze werd aangereden door een auto door een nog onbekende oorzaak.

De fietser is onderzocht in de ambulance, en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel. De buurt klaagt al jaren bij de Gemeente over deze gevaarlijke weg.

Foto's