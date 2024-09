Zo zorg je voor veiligheid op je evenement of festival

Regio – Festivals en evenementen horen bij ons land, vooral in de zomer. Maar ook in het najaar zijn er veel leuke evenementen. Bij het organiseren van zo’n gelegenheid komt er meer kijken dan alleen zorgen voor de leuke activiteiten en/of de muziek.

In dit artikel bespreken we enkele belangrijke punten waar je op moet letten om de veiligheid op je evenement of festival te waarborgen.

Goede, veilige verlichting

De dagen worden alweer korter en een essentieel punt voor de veiligheid is de verlichting. Zorg voor voldoende verlichting op alle paden, ingangen, uitgangen en algemene gebieden. Lichtmasten zijn een handige en veilige manier om grote gebieden te verlichten en de zichtbaarheid te verbeteren. Goede verlichting voorkomt niet alleen ongelukken, maar geeft bezoekers ook een veilig gevoel.

Voldoe aan de veiligheidseisen van de overheid (BGBOP)

Het terrein van je festival valt onder de wetgeving over tijdelijke bouwsels; het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (BGBOP). Hierin staan bepaalde veiligheidseisen vastgelegd, zoals een evacuatieplan in geval van brand. De wet schrijft ook voor dat de organisatie van evenementen in staat moet zijn basishulpverlening te geven. Zo moeten er een aantal ‘BHV’ers’ aanwezig zijn om eerste hulp te kunnen verlenen. Hoewel het BGBOP alleen de minimumtaken regelt en niet specifiek voorschrijft hoe de hulpverleningsorganisatie eruit moet zien, is het belangrijk om hier serieus aandacht aan te besteden.

Toegangscontrole

Een effectieve manier om de veiligheid op festivals te waarborgen, is door het implementeren van toegangscontrole. Dit omvat het controleren van de tickets en polsbandjes van de bezoekers om ervoor te zorgen dat alleen degenen met geldige toegangsbewijzen het festivalterrein betreden. Zet professionele beveiligers bij de ingangen van het festivalterrein om een strenge toegangscontrole te realiseren en bezoekers te screenen op verboden voorwerpen zoals wapens of drugs Zo creëer je een veiligere omgeving voor alle festivalbezoekers.

Monitoren van de menigte

Een groot deel, zo niet het grootste deel, van de veiligheid op je evenement wordt bepaald door het gedrag van de mensen zelf. Het is dan ook erg belangrijk om dit goed te monitoren. Observeer de menigte om tijdig opvallende gedragspatronen en verdachte activiteiten van je bezoekers te identificeren. Laat beveiligers hun rondes doen en maak daarnaast gebruik van moderne hulpmiddelen, zoals camera’s en zelfs drones. Blijf gedurende het hele evenement waakzaam en wees voorbereid om snel te handelen als de situatie daarom vraagt.

Noodplan

Mochten er toch problemen of calamiteiten zijn, dan is het van cruciaal belang om een degelijk noodplan te hebben. Hierin staan de nodige procedures die dan gevolgd moeten worden, zoals evacuatie. Je medewerkers moeten op de hoogte zijn van deze procedures en getraind worden om adequaat te handelen in geval van onder meer brand, storm of medische noodgevallen. Een goed noodplan omvat duidelijke communicatiekanalen, evacuatieroutes en verzamelpunten.

Samenwerking met hulpdiensten

Om de algehele veiligheid tijdens evenementen te waarborgen, is samenwerking met lokale hulpdiensten zoals politie, brandweer en medische teams van belang. Zorg ervoor dat zijn op zijn minst op de hoogte zijn van het evenement.

