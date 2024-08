Gezellige drukte bij RingFestival in MartiniPlaza

Groningen – In MartiniPlaza gingen vrijdagochtend de eerste festiviteiten van start rond de opening van de nieuwe zuidelijke ringweg met het RingFestival. Bezoekers kunnen zich vrijdag en zaterdag vergapen aan de machines en materialen waarmee de nieuwe Ring-Zuid is gebouwd. Dat meldt OOGTV.nl

Vrijdagochtend was het nog relatief rustig bij de grootse presentatie van de bouwers van de ringweg, maar vrijdagmiddag trok meer volk naar MartiniPlaza en werd het gezellig druk.

In en rond de evenementenhal laten tientallen bedrijven die hebben meegewerkt aan de ringweg zien welke bijdrage zij hebben geleverd. Kranen, verreikers, shovels, graafmachines, betonpompen en vrachtwagens, alles is er. Vooral voor kinderen is er veel te doen. Ze mogen in sommige machines klimmen, kunnen zelf een robot bouwen, mogen schatgraven en knutselen met hamer en spijkers.

Het RingFestival is ook zaterdag nog te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur. Daarna wordt MartiniPlaza de plek voor het Ringwegconcert van het Noord Nederlands Orkest. Dit concert is vooral bedoeld voor omwonenden van de werkzaamheden en mensen die de afgelopen jaren aan het project hebben gewerkt, maar er zijn nog kaartjes. Zaterdagochtend en -middag is het ook mogelijk voor bezoekers om over de nieuwe zuidelijke ringweg te lopen.

Zondagavond tussen 17.30 uur en 18.30 uur is de officiële opening van de vernieuwde zuidelijke ringweg. Die is niet openbaar toegankelijk, maar wel te volgen via een livestream. Om 19.30 uur rijden de eerste auto’s over de nieuwe ringweg, waarna de weg om 20.00 uur wordt geopend voor alle verkeer.

