Oude Pekela – Aan de Veerstraat in Oude Pekela is rond 00.50 uur in de nacht van zondag op maandag brand geweest in een geparkeerde auto. Dat meldt RTVNoord.nl.

Volgens een woordvoerder van de politie is er mogelijk sprake van brandstichting. Onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is.

