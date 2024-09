De nieuwe Ring Zuid is open (Video)

Groningen – De nieuwe zuidelijke ringweg is open. Met het symbolisch openen van een poort en een feestelijke parade over de nieuwe weg werd de nieuwe Ring Zuid zondagavond 1 september 2024 officieel geopend.

Na jaren van werkzaamheden, is het dan eindelijk zover. Ring Zuid is weer open. Het verkeer kan nu weer rijden over de vernieuwde Ring Zuid en het nieuwe knooppunt Julianaplein, door de verdiepte ligging en zonder verkeerslichten. Een grote mijlpaal!

Officiële opening:

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener was aanwezig en sprak lovende woorden uit over dit bijzondere project. Ook wethouder Philip Broeksma, gedeputeerde Johan Hamster en Bert Kramer, omgevingsmanager Combinatie Herepoort, toonden hun dankbaarheid en trots. Na de toespraken werd de ring geopend door een groep bijzondere hardlopers en volgde een parade van verschillende voertuigen.

Operatie afgerond, project Aanpak Ring Zuid gaat door:

De vijf maanden lange ‘Operatie Ring Zuid’ is zondagavond klaar, het project Aanpak Ring Zuid is dat nog niet. Combinatie Herepoort is de komende tijd nog volop bezig met de sloop van de oude ringweg en het (her)inrichten van gemeentelijke wegen. Hierdoor zullen er in de komende periode ook nog wegen in de stad tijdelijk dicht moeten, bekijk dit overzicht op groningenbereikbaar.nl/najaar.Veel van deze werkzaamheden zijn bewust in september gepland omdat het verkeer nu weer gebruik kan maken van de nieuwe ringweg.

Bekijk de video hier:

