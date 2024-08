Kop-staartongeval op de Hogelandsterweg in Delfzijl

Delfzijl – Een kop-staartongeval op de weg tussen de afslag Eemsweg en de rotonde Waddenweg heeft vanmiddag geleid tot een tijdelijke afsluiting van de weg. Bij het ongeval, waarbij drie auto’s betrokken waren, kwamen twee ambulances en meerdere politie-eenheden ter plaatse om hulp te verlenen.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Terwijl de betrokken voertuigen werden afgevoerd, was de weg tijdelijk afgesloten om de situatie veilig af te handelen.

Eén persoon is door de politie meegenomen. Het is op dit moment niet bekend wat de reden hiervan is.

Verkeershinder door het ongeval en de afhandeling ervan zorgde voor enige vertraging in het gebied. De weg is inmiddels weer vrijgegeven en het verkeer kan weer normaal doorstromen. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto's