Ex tbs’er Mark B. die vrouw (58) doodde in Oosterparkwijk blijft negentig dagen langer in voorarrest

Groningen – Mark B, de 56-jarige verdachte van de dood van een 58-jarige vrouw in een flat aan het Linnaeusplein, blijft nog zeker drie maanden (negentig dagen) langer in hechtenis. Dat meldt OOGTV.nl

Dat liet het Openbaar Ministerie woensdagmiddag weten. B. zit al ruim twee weken achter slot en grendel en mag inmiddels weer contact hebben met de buitenwereld, nadat hij een aantal dagen ‘in beperking’ zat opgesloten. B. bekende twee weken geleden al verantwoordelijk te zijn voor de dood van de 58-jarige vrouw uit Groningen.

Zij werd op de dinsdagochtend van 13 augustus dood aangetroffen in haar appartement aan het Linnaeusplein. Kort daarna werd een klopjacht geopend op B. Onder meer in Vries werd met man en macht gezocht. De 56-jarige ex-tbs’er werd hier dinsdagavond laat aangetroffen en gearresteerd.

Mark B. werd in 1993 veroordeeld tot vier jaar cel plus tbs, voor doodslag in Alkmaar. Zijn tbs werd in 2018 nog met een jaar verlengd. Toen zat B. al niet meer in de Van Mesdagkliniek, maar woonde samen met zijn vriendin in Groningen. Het is niet bekend of deze vriendin het slachtoffer is wat dinsdagochtend werd gevonden in de Oosterparkwijk. In 2019 werd de tbs van B. voorwaardelijk beëindigd, omdat deskundigen de kans op recidive laag genoeg vonden.

