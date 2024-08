Stadskanaalster zegt dochter als baby en als puber te hebben misbruikt: twee jaar cel geëist

Stadskanaal – Tegen een 42-jarige man uit Stadskanaal is 24 maanden cel geëist voor het plegen van ontucht met zijn dochter. De man zou het slachtoffer zowel als baby als puber seksueel hebben misbruikt.

Het misbruik zou plaatsgevonden hebben in 2006 toen het slachtoffer nog een baby was in Uithuizen en in 2018 in het Drentse Eesergroen toen het meisje inmiddels 13 was. De man biechtte zijn daden op in een brief aan zijn ex-vrouw, de moeder van het meisje, die vervolgens aangifte deed. Lees verder op RTVNoord.nl

