Zware windstoten veroorzaken diverse incidenten in provincie Groningen

Groningen – Zaterdagavond hebben stevige windstoten voor diverse incidenten gezorgd in de provincie Groningen. Op verschillende locaties moest de brandweer in actie komen om schade en gevaarlijke situaties te beperken.

In Appingedam is een deel van een dakrand weggewaaid en aan de overkant van de straat terechtgekomen.

De brandweer heeft de losgeraakte dakrand veiliggesteld en nog een andere loszittende dakrand afgemonteerd om verdere schade te voorkomen.

Aan de Noorderhaven in Groningen hing een zonnescherm los door de wind. De brandweer heeft het scherm verwijderd om te voorkomen dat het verder zou losraken en schade zou veroorzaken. Bij het verwijderen van het scherm heeft een brandweerman per ongeluk een kabel doorgeknipt, waardoor de stroom in de betreffende woning uitviel.

In de wijk Saaksumborg is een boom omgevallen, waardoor de weg volledig werd gestremd. Daarnaast ligt er een grote tak op de Goeman Borgesiuslaan, wat ook daar voor verkeershinder zorgt. De gemeente is bezig met het opruimen van de boom en takken om de wegen weer vrij te maken.

Bij de Trompbrug in Groningen is een van de iconische treurwilgen door de wind omgevallen, wat voor veel schade en overlast heeft gezorgd.

Ook in Appingedam, op de Woldweg, is een flinke tak van een boom afgebroken. De gemeente is ter plaatse om de situatie te beoordelen en de tak te verwijderen.

Deze incidenten zijn het gevolg van de krachtige windstoten die zaterdagavond over de provincie Groningen trokken. De autoriteiten waarschuwen voor meer windgerelateerde schade en adviseren bewoners om alert te blijven en maatregelen te nemen om hun eigendommen te beschermen.

Foto's