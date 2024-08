Roden – Een vrachtwagen heeft op de gemeentewerf in Roden een lading magnesiumoxide verloren. Hulp- en veiligheidsdiensten zijn massaal aanwezig.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) gaat het om een stof in ‘papvorm’.

‘We onderzoeken nu wat de stof precies is en wat de consequenties zijn van het lek. Het is een gevaarlijke situatie, daarom hebben we alles binnen een straal van honderd meter afgezet’. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's