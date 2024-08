Toch weer negatief zwemadvies in Hoornse Plas voor blauwalg en zwemmersjeuk

Groningen – Vrijdagochtend kwam OOG nog met een blijde boodschap voor zwemmers aan de Hoornse Plas. Maar nog geen twee dagen later ze de provincie opnieuw een negatief zwemadvies op het zwemwater, want er zitten (weer) blauwalg en ‘zwemmersjeuk’ in het water.

Aan de Hoornse Plas geldt al sinds eind negatief zwemadvies. Dat werd afgelopen weekend dus kort doorbroken. Maar inmiddels is de blijde boodschap ingetrokken: het negatieve zwemadvies blijft van kracht.

In het water van de Hoornse Plas zitten zowel blauwalg als larven van een platworm, die zwemmersjeuk veroorzaken. Bij strand De Lijte wordt er nog steeds gewaarschuwd voor blauwalg, maar geldt geen negatief zwemadvies. De andere zwemplassen in de gemeente zijn van goede kwaliteit voor zwemmers, al het hele jaar.

Foto's