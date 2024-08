Haren – Maandag is er aan het begin van de middag een paard te water geraakt op het Molenpad nabij de Hoornsedijk in Haren.



De brandweer van Haren en Eelde kreeg maandag rond 13:00 uur een melding van een dier ter water. Ter plaatse bleek het te gaan om een paard dat vast zat in een nabijgelegen sloot. De brandweer van Haren en Eelde hebben samen het paard uit de sloot getrokken.

Foto's