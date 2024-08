Crossauto vat vlam tijdens wedstrijd in Eelde, race stilgelegd door medisch noodgeval

Eelde – Tijdens een autocrosswedstrijd aan de Koedijk in Eelde is aan het begin van de avond een crossauto in brand gevlogen. De brand ontstond plotseling, maar dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten kon het vuur snel worden geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen.

Kort na het incident werd de race echter stilgezet door een medisch noodgeval. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is, maar een ambulance kwam ter plaatse om de nodige zorg te verlenen. Hoelang de race heeft stilgelegen, is nog niet bekend.

De wedstrijd zal, afhankelijk van de situatie, mogelijk worden hervat zodra het medisch team de situatie onder controle heeft.