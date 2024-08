Agenten plukken twee drugsdealers van de straat in binnenstad

Agenten hebben zaterdag twee drugsdealers van de straat geplukt in de Peperstraat. Dat laat de politie via sociale media weten.

De twee mannen werden in een tijdsbestek van een half uur na elkaar betrapt. “De eerste verdachte is een 28-jarige man uit Groningen”, schrijft de politie. “Hij had 39 bolletjes cocaïne bij zich, 8 bolletjes heroïne en 10 envelopjes.” Met envelopjes bedoelt de politie zogeheten vetvrije papiertjes die met enige creativiteit tot een envelopje gevouwen kunnen worden. Hier kunnen drugs in bewaard worden.

“De tweede verdachte is een 34-jarige man eveneens uit Groningen. Hij was in bezit van 15 bolletjes cocaïne, een grote zak cocaïne en een opbrengst van 450 euro.” De politie heeft alle goederen in beslag genomen. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan.

Foto's