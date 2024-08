Verdachte van betrokkenheid dode vrouw Linnaeusplein zat eerder vast voor moord

Groningen – De man die dinsdagavond werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 58-jarige vrouw in haar woning aan het Linnaeusplein, had een TBS-verleden. Dat melden diverse media. Dat meldt Rtvnoord.

De 56-jarige Mark B. werd in 1993 veroordeeld tot vier jaar cel plus tbs, voor doodslag in Alkmaar. Hij had daar een 60-jarige man neergestoken, die hem een slaapplaats had aangeboden.

Zijn tbs werd in 2018 nog met een jaar verlengd omdat hij regelmatig terugvallen had en de kans op recidive groot was. Dat melden bronnen binnen de Van Mesdagkliniek aan Dagblad van het Noorden.

De 58-jarige vrouw werd dinsdagmorgen onder verdachte omstandigheden aangetroffen in de woning. De politie startte meteen een onderzoek en stuitte al snel op Mark B. De man was dinsdagochtend rond 07.20 uur voor het laatst gezien bij een pinautomaat aan de Oosterhamrikkade. Hij vertrok op een scooter, die later in de omgeving van Vries werd gevonden. Daarop volgde een grote zoekactie met twee helikopters en speurhonden. Toen de man niet werd aangetroffen, maakte de politie zijn naam, foto’s en signalement openbaar. De verdachte werd dinsdagavond laat ingerekend.

RTV Noord meldt dat meerdere bronnen hebben bevestigd dat B. en de vrouw zo’n tien jaar geleden kennis met elkaar maakten in een kringloopwinkel in de stad. Daar werkte de verdachte onder begeleiding als patiënt van de kliniek.

