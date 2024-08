Benevelde Stadjer (39) raakt bromfiets kwijt en mag roes uitslapen in politiecel

Groningen – Een benevelde Stadjer moest woensdagochtend zijn roes gedwongen uitslapen in een politiecel. Agenten arresteerden de man en namen ook de bromfiets waar hij op reed in beslag. Dat meldt OOGTV.nl

Volgens teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum hielden agenten de man woensdagochtend aan in de Vechtstraat. Naast het feit dat de Groningen reed onder invloed van drank en drugs, droeg de man geen helm.

Omdat de bromfiets waar hij op reed niet verzekerd was en er was geknoeid met het slot, werd ook het voertuig van de man in beslag genomen.

Foto's