Politie in actie voor persoon die met paard van Stad naar Veendam loopt

Veendam – Politieagenten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen vanwege een persoon die met een paard van Stad naar Veendam liep. Dat meldt de politie op sociale media.

De melding kwam rond 02.00 uur binnen. “Een persoon was met een paard richting Veendam vertrokken. Bij Muntendam had het dier er genoeg van en wilde het niet verder lopen”, schrijft de politie. Agenten zijn naar de locatie gegaan. “Ter plaatse hebben we geprobeerd een oplossing te bedenken. Vanwege de situatie hebben we de dierenpolitie ingeschakeld.” De dierenpolitie zal verder onderzoek gaan doen in de zaak.

Waarom de persoon met het dier in het holst van de nacht naar Veendam liep, is onbekend.

