Nieuwe studenten KEI-gezond van start met de GGD

Groningen – Maandag 12 augustus 2024 begint de KEI-week. Dat is de introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen. Ongeveer 5.000 studenten doen mee.

GGD Groningen helpt studenten om hun studietijd gezond te starten. Ze laten ze kennismaken met verschillende belangrijke thema’s zoals onbezorgde

seks, schruft, gezonde woonomgeving en voorbereid op reis gaan.

Maandag 12 augustus: Informatiemarkt

Op maandag staat de GGD op de informatiemarkt op de Vismarkt. De GGD geeft studenten informatie

over het voorkomen en bestrijden van o.a. schurft, hoe ze een gezonde woonomgeving creëren in hun

studentenhuis en hoe ze gezond en goed voorbereid op reis gaan.

Woensdag 14 augustus: Kroegentocht

Tijdens de kroegentocht kunnen studenten gaan Tinderen! Met het fysieke Tinderprofiel van de GGD

ontdekken ze wat positieve seksualiteit voor hen betekent. Ze gaan op een speelse en interactieve

manier in gesprek én er valt wat te winnen: condooms!

Vrijdag 16 augustus: Love, Lust & Lounge

Tijdens Love, Lust & Lounge in Pathé krijgen studenten een interactieve Masterclass over seks!

Studenten worden zich meer bewust van de verleidingen die op hun pad gaan komen en hoe ze

daarmee om kunnen gaan.

Safe Space

Ook dit jaar is er de hele week ’s avonds en ’s nachts een Safe Space ingericht. Studenten die zich even

willen terugtrekken of die iets willen bespreken waar zij zich niet prettig bij voelen, zijn hier van harte

welkom. De Safe Space is een initiatief van de gemeente en het KEI-bestuur. GGD Groningen zorgt op

enkele dagdelen voor de bemensing.

Foto's