Veilig internetten? Kies voor een VPN

Groningen – Dat we vandaag de dag alles online doen is natuurlijk geen verrassing. Waar we tot jaren geleden nog met een acceptgiro naar de bank moesten, kunnen we nu met een paar drukken op onze smartphone geld overmaken naar iedereen ter wereld.

Uiteraard is het dan wel belangrijk dat je weet wat je doet en dat je natuurlijk wel moet zorgen dat alles veilig gebeurt. Nu is dit in de meeste gevallen ook geen probleem, maar wel op het moment dat je gebruik maakt van een openbaar wifi netwerk, zoals bijvoorbeeld op een vliegveld of het station. Om er dan voor te zorgen dat je veilig kunt internetten via zo’n netwerk, is het aan te raden om een VPN te gebruiken. Hoe dit precies werkt en waarom dit verstandig is, leggen we je allemaal uit.

Wat is een VPN?

Voor we verdergaan, is het goed om eerst even wat dieper in te gaan op het begrip VPN zelf. Want de meeste weten vaak wel ongeveer wat het is, maar helemaal zeker weten doen ze het niet. Een VPN is een Virtual Private Network. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het zorgt er namelijk voor dat al jouw internetverkeer wordt versleuteld en via een beveiligde verbinding wordt geleid. Dit betekent dat je anoniem kunt surfen en jouw online activiteiten veilig blijven, zelfs als je gebruik maakt van openbare wifi-netwerken. Uiteraard kan er wel worden achterhaald wie je bent en wat je doet, maar dat is voor de meeste hackers natuurlijk te veel werk, dus laten ze je met rust. Met een VPN kun je bijvoorbeeld ook geografische blokkades omzeilen, zoals bij het kijken van series op streaming platforms die alleen beschikbaar zijn in bepaalde landen. Daarnaast beschermt een VPN je tegen hackers en andere kwaadwillenden die mogelijk jouw persoonlijke gegevens willen stelen. Dus ook om die reden is het aanschaffen van een VPN helemaal geen gek idee als je het ons vraagt.

Waarom is een VPN belangrijk?

Het gebruik van een VPN is belangrijk om jouw online privacy te waarborgen. Wanneer je verbonden bent met een openbaar wifi netwerk, loop je het risico dat anderen je dataverkeer kunnen onderscheppen en mogelijk toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden of bankgegevens. Schaf daarom VPN Surfshark aan en voorkom dat kwaadwillenden toegang krijgen tot gevoelige informatie. Met een VPN wordt al jouw internetverkeer namelijk versleuteld, waardoor het vrijwel onmogelijk is voor derden om jouw gegevens te achterhalen. Je kunt je dus wel voorstellen dat dit zeker iets is om over na te denken, ook wanneer je vrijwel altijd op een beveiligd netwerk zit.

Hoe werkt een VPN?

Nu je weet wat een VPN is, is het ook handig om te weten hoe dit in de praktijk werkt. Wanneer je gebruik maakt van een VPN, maak je verbinding met een server in een ander land. Jouw internetverkeer wordt vervolgens via deze server omgeleid, waardoor het lijkt alsof je je op de locatie van die server bevindt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld toegang krijgen tot websites of content die normaal gesproken niet beschikbaar zijn in jouw eigen land. De verbinding tussen jouw apparaat en de VPN server is versleuteld, waardoor jouw gegevens veilig worden verzonden. Dit betekent dat je veilig kunt internetten, zelfs op openbare wifi netwerken, zonder dat jouw gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Het enige waar je wel even rekening mee moet houden, is dat het kan zijn dat je maar een bepaalde hoeveelheid data hebt.

