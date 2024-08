Kropswolde – Een man op een scootmobiel is in de sloot beland bij de Schoener in Kropswolde.

Volgens een 112-fotograaf in de buurt hoorden fietsers de man ‘Help’ roepen, en schakelden zij de hulpdiensten in. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel is inmiddels uit het water gehaald. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's