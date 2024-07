Lauwersoog – Woensdagmiddag kregen de opstappers van KNRM station Lauwersoog een prio 1 melding op het Lauwersmeer.

Door een navigatiefout liep de zeilboot aan de grond en kon niet meer zelfstandig loskomen. Nadat er een KNRM’er was overgestapt en een sleepverbinding tot stand was gebracht, was de boot snel los. Na een controle of alles nog heel was kon de zeilboot zijn weg zelfstandig vervolgen.

Foto's