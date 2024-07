`Middelbrand` bij het Tweede Boerendiep in Musselkanaal (update)

Musselkanaal – Op het Tweede Boerendiep in Musselkanaal is woensdagmiddag rond 16:55 uur brand ontstaan in een woning. Al snel werd er opgeschaald naar `middelbrand`.

Er was flinke rookontwikkeling te zien. De brandweer was snel ter plaatse met meerdere voertuigen. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. De rookschade is groot. Meer info hier(VR)

Update: Omdat het een vrijstaande woning betreft is er middelbrand gegeven. Er zijn twee bluswagens en een hoogwerker ter plaatse. Verder zijn er twee waterwagens vanuit Drenthe onderweg naar de brand. Om over voldoende water te beschikken is op voorhand het grootwatertransport ook onderweg naar Musselkanaal. Of dit daadwerkelijk ook werd ingezet hangt af van hoe de brand zich verder ontwikkelde.

Foto's