Groningen – Afgelopen periode een toename van inbraak in personenauto’s in de stad Groningen. De politie heeft er aandacht voor en ze willen u vragen bij verdachte situaties of bijzonderheden de politie te bellen. Meld Teamchef Gerard de Jonge.

Denk om het signalement, vervoermiddel (kenteken), richting enz., heterdaad via 112, anders 09008844.

Foto's

