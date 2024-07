Aanhoudingen na vondst mogelijk drugslab aan Middelberterweg in Groningen

Groningen – De politie heeft op dinsdagavond 30 juli aan de Middelberterweg in Groningen een nog niet in werking zijnde drugslab aangetroffen. De politie heeft in het vervolgonderzoek op drie andere locaties een zoeking gedaan. In totaal zijn er vier aanhoudingen verricht.

De politie had informatie dat er in de loods aan de Middelberterweg mogelijk een drugslab zou zitten. Deze loods stond vlakbij een woning. Omdat dit mogelijk een gevaar vormde voor de omgeving, is besloten om dinsdagavond een inval te doen.

Daarop werden in de loods goederen en materialen aangetroffen die kunnen worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs.

Zoekingen

In het vervolgonderzoek zijn zoekingen gedaan op locaties in Assen, Groningen en Hoogezand. In Assen stuitte de politie op jerrycans met vloeistoffen, die nader onderzocht worden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie heeft de locatie aan de Middelberterweg veilig ontmanteld en de goederen zijn afgevoerd.

Aanhoudingen

De politie heeft elders in Groningen een 28-jarige man uit Groningen en een 27-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. Op andere locaties zijn ook nog een 52-jarige man uit Assen en een 33-jarige man uit Hoogezand aangehouden. De vier verdachten zitten in beperkingen en dat maakt dat we als politie terughoudend zijn met het delen van informatie over deze zaak. Ze zitten vast en ze worden verhoord over hun betrokkenheid. Het onderzoek gaat verder.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). In het betreffende gebouw zijn vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Ook kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open.

Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie ­­via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over signalen en hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier: https://www.politie.nl/onderwerpen/drugslab

