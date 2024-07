Brandweer Groningen, Info via X

Sappemeer – De brandweer was afgelopen nacht uitgerukt voor een brandmelding bij Kikkoman Foods in Sappemeer. Er was middelbrand gegeven.

Dat betekent dat ze met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatste zijn.

De brand bevond zich in dezelfde machine(filtersysteem) als bij de brand van ongeveer een maand geleden. Doordat nu de interne stoomblussing in werking is getreden lijkt verdere uitbreiding van de brand te zijn voorkomen.

