Getuigen en beelden gezocht in onderzoek naar schietincidenten Zonnelaan en Eikenlaan

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een mogelijk schietincident op de Zonnelaan en een schietincident in de omgeving van de Eikenlaan, die in de vroege ochtend van vrijdag 26 juli plaatsvonden in Groningen. Bij de incidenten raakte niemand gewond en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van beide incidenten en wat daaraan vooraf is gegaan.

Zonnelaan

De politie kreeg eerst rond 01:30 een melding van een schietincident op de Zonnelaan in Groningen, ter hoogte van een tankstation. De politie trof op deze plek geen sporen aan van een daadwerkelijk incident. Ook was er niemand gewond geraakt. Volgens de melding zouden er meerdere verdachten zijn geweest. We doen onderzoek naar deze melding en de achtergrond ervan.

Eikenlaan

Rond 03:15 uur kwam er bij de politie een nieuwe melding binnen van een schietincident, ditmaal in de omgeving van de Eikenlaan. Agenten zijn ter plaatse gegaan voor onderzoek. In de omgeving van de Eikenlaan en Berkenlaan zijn meerdere hulzen gevonden. Ook stond er een voertuig, dat is beschoten. Deze auto stond op dat moment geparkeerd. Ook hier zou er sprake zijn geweest van meerdere verdachten.

Mogelijk verband

Agenten hebben verklaringen opgenomen van betrokkenen en mogelijke getuigen. Er is een sporenonderzoek opgestart en op vrijdag vindt er in de omgeving van de Eikenlaan en de Zonnelaan een buurtonderzoek plaats. De recherche kijkt of er een verband is tussen beide incidenten.

Meerdere verdachten

De verdachten zijn na het schietincident in de Eikenlaan weggevlucht in onbekende richting. Het is één van de scenario’s dat de verdachten van het schietincident ook betrokken zijn geweest bij de melding op de Zonnelaan. Het kan dus zijn dat een aantal personen zich langere tijd heeft opgehouden in de omgeving van de Zonnelaan en de Eikenlaan.

Tips, informatie en camerabeelden

De politie is nadrukkelijk op zoek naar tips en informatie van omwonenden van de Zonnelaan, de Eikenlaan en het gebied ertussen. Heeft u tussen 00:00 uur en 04:00 uur iets verdachts gezien of gehoord in deze omgeving? Of heeft u beelden van een dashcam of cameradeurbel waarop verdachte personen en/of voertuigen staan? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.

