Groningen Bereikbaar: “Ondanks alle regen gaat het goed met de wegenbouw”

Groningen – In- en rond de stad wordt volop gewerkt aan de weg. Het mocht je niet ontgaan zijn met alle werkzaamheden rond de Operatie Ring Zuid. Ondanks alle regen van de afgelopen tijd gaat het goed met de wegenbouw. “De einddatum lijkt gewoon gehaald te worden”, laat Mart Broeke van Groningen Bereikbaar weten in het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

“Er gaan zeker nog dingen bij komen en dingen veranderen”. Hoe het er nu uitziet, is het vanaf maandag 2 september mogelijk om over de vernieuwde zuidelijke ringweg te rijden. Dat betekent niet dat het project Zuidelijke Ringweg klaar is. Wat er daarna gebeurt, hoor je in het interview.

Komend weekend zijn er werkzaamheden bij de rotondes Laan Corpus den Hoorn. “Op dit moment is de westkant daarvan nog gestremd. Dat wordt de oostkant vanaf komend weekend.” Vorig jaar stond de Vondellaan al op de planning en dat zal tijdens deze operatie worden uitgevoerd.

Een van de andere onderdelen van Operatie Ring Zuid is dat de spoorweg viaduct van de zuidelijke ringweg wordt verwijderd. “Om dat te doen moet de trein er een tijdje uit. Van 3 tot 11 augustus rijdt er geen trein tussen Groningen Europapark en Groningen Centraal.” Over de drukte in het verkeer zegt Broeke het volgende: “We zien dat de hoeveelheid verkeer dat rondrijdt in Groningen minder wordt en de overlast van de werkzaamheden wordt dan ook minder.”

