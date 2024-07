Politie ziet toename van insluipingen in woningen, voornamelijk de wijk Beijum

Groningen – In de wijken (voornamelijk Beijum) ziet de politie helaas een toename van insluipingen in woningen.

De politie vragen om iedereen, die informatie heeft over de recente insluipingen of iets verdachts heeft gezien, dit te melden bij de politie! Dat kan onder het onderstaande instagram bericht of telefonisch via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

TIPS:

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.

• Laat als het donker is en u niet thuis bent een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar in.

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot.

• Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot en zorg voor verlichting in de tuin.

• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit het zicht.

• Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

• Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

• Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.

• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

Foto's