Coureur Bert Smit uit Hoogkerk betrokken bij crash op Texel

Texel – De 30 jarige Bert Smit uit het Groningse Hoogkerk is zondagmiddag betrokken geweest bij een forse crash tijdens het Speedweekend op Texel.

In het holst van de strijd kreeg Bert een tik van een andere coureur. Hierdoor kwam de auto bovenop de ijzeren boarding tot stilstand. De coureur raakte niet gewond en kon uit de auto stappen. “Je voelt dat de auto gaat, de adrenaline voel je door je lichaam stromen. Ik ben blij dat ik niemand rond om de baan heb verwond, ook wil ik de organisatie van MAB Club Texel bedanken voor de goede zorgen”, zegt Bert. De deelnemers zijn verplicht enkele veiligheidsmaatregelen te nemen. De coureur zit in een beveiligde kooi en er zijn nek beschermers aangebracht.

Sjouke van Kammen uit het Friese Kollumerzwaag zal deze dag niet snel vergeten. Hij is scheidsrechter en is iedere week bezig met autocross. Hij moest tijdens de crash wegspringen. “We zijn altijd bewust bezig met de gevaren van autocross. Het is ook echt een grote familie. Iedereen zorgt goed voor elkaar. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen.

Foto's