Vrouwelijke verdachte steekincident Oosterpoort: ‘Het was noodweer’

GRONINGEN (ADP) – De 46-jarige vrouw die op 23 april een 44-jarige man doodstak in een woning aan de Verlengde Frederikstraat in Stad, moest zichzelf verdedigen. Dat zei haar advocaat Evert van der Meer tijdens de eerste inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.

De vrouw verscheen niet op de eerste openbare zitting. Ze belde die ochtend in april zelf de meldkamer. Ze wachtte de agenten in de deuropening op. Het slachtoffer lag zwaargewond in de woning. Reanimatie mocht niet meer baten. D vrouw zei tegen de politie dat ze twee keer had gestoken. Haar noodweerverhaal roept bij het Openbaar Ministerie (OM) vragen op, zei de officier van justitie.

Voorarrest verlengd

De verdachte moet nog psychisch worden onderzocht. Daarnaast is het wachten nog op de uitkomsten van een DNA-onderzoek en het sporenonderzoek. Van der Meer vroeg de vrouw vrij te laten, nu er sprake kan zijn van noodweer. Hier ging de rechter niet in mee. Daarvoor is het nog te vroeg, om die conclusie te kunnen trekken zei de rechter. Het voorarrest van de vrouw is met drie maanden verlengd.

