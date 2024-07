Groningen- Aan de Campinglaan in het Stadspark is maandagavond een busje volledig uitgebrand. Er was veel rookontwikkeling. De weg was tijdelijks gestremd.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend, hier wordt naar gekeken. Niemand raakte gewond. Een berger kwam voor afsleep.

Foto's