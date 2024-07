Forse regenbuien zorgen voor wateroverlast op verschillende plekken in Stad

Groningen – Het was vrijdagmiddag meer watertrappelen dan lopen of fietsen op sommige plekken in de gemeente Groningen. Dat meldt OOGTV.nl

Door de hevige regenval kon de afwatering het op sommige plekken niet meer aan. Wegen en fietspaden op verschillende locaties stonden vol water.

Dit fietspad bij het DUO-gebouw lijkt meer een riviertje – Foto: 112 Groningen

De brandweer werd onder meer ingezet bij de Abraham Kuyperlaan, waar tuinen overstroomden en van zeker één huizenblok de kruipruimtes vol water liepen.

Het KNMI waarschuwde eerder op de vrijdag al voor hevige regenval en bijbehorende wateroverlast. Daarom geldt in Groningen tot 19.00 uur de weerswaarschuwing ‘code geel’. Tot die tijd kan er tot 40 millimeter regen vallen, plaatselijk mogelijk nog wat meer.

