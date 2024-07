Delfzijl – Vrijdagavond heeft hevige regenval geleid tot aanzienlijke wateroverlast in de provincie Groningen, waaronder in Delfzijl. Vooral de Weg naar den Dam is zwaar getroffen.

Omstanders melden dat de politie op de hoogte is gebracht van de situatie. “Op de weg staat wel 30 centimeter water, als het niet meer is,” aldus een ooggetuige.

Wat de politie gaat doen om de wateroverlast aan te pakken, is nog niet bekend.

Foto's