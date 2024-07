@WIS_Lisa, via X, bron & Foto

Zuidbroek – Op de N33 stond maandagmiddag een vrachtwagen vast in de berm. Er ligt veel grond op de weg. Men is bezig met bergen en gaan daarna de berm opvullen.

Tot 18:00 blijft de lus van Veendam naar Winschoten dicht Verkeer in die richting kan omrijden via Noordbroek of Zuidbroek.

