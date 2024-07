Twee voertuigen zwaar beschadigd door brand in Winschoten

Winschoten – In de vroege ochtenduren van maandag is er een autobrand uitgebroken op de parkeerplaats achter het gemeentehuis aan de Burgemeester Schonfeldsingel in Winschoten. De brand werd rond 04.15 uur gemeld bij de hulpdiensten. Dat Meldt Oldambtnu.nl.

Vermoedelijk is een voertuig door een onbekende oorzaak gaan branden. De vlammen sloegen snel over naar een tweede voertuig dat naast de brandende auto geparkeerd stond. Door de intense hitte vatte ook dit voertuig vlam.

De brandweer van Winschoten was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Desondanks zijn beide auto’s zwaar beschadigd door het vuur. Rond 13.00 uur maandagmiddag kwam de Forensische Opsporing van de politie ter plaatse, onder andere met een speurhond. Dit maakt dat de plek van de autobrand een plaats delict is geworden. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

