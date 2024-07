Oranje gloed van nepkaars wordt aangezien voor woningbrand

Groningen – Hulpdiensten moesten zaterdagavond in actie komen in de Ambonstraat in de Korrewegwijk voor een vermeende woningbrand. Dat schrijft Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 23.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd

“Eenmaal in de straat zagen de brandweerlieden een oranje gloed achter het raam van een woning op de tweede verdieping”. “Men is daarop een onderzoek gestart. Al snel bleek dat er niets aan de hand was. De oranje gloed werd veroorzaakt door een nepkaars die in de woning brandde. Dit werd in de omgeving aangezien voor brand.”

De brandweerlieden zijn daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.

