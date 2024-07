Groningen – In de Herestraat is bouwmateriaal van het dak naar beneden gewaaid, wat leidde tot een gevaarlijke situatie. De straat lag bezaaid met rommel, en de brandweer was nog onderweg om de situatie te beoordelen en op te ruimen.

De Herestraat werd afgesloten tussen het Gedempte Zuiderdiep en de Herebinnensingel om de veiligheid van het publiek te waarborgen.

