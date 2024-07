Vernielingen in Delfzijl-Zuid en Appingedam: Politie zoekt getuigen

Appingedam – Tijdens de ochtendnoodhulpdienst is de politie gestuit op een spoor van vernielingen in Delfzijl-Zuid en Appingedam. In Delfzijl, op Zwet nabij Sikkel, is een bushokje compleet vernield.



Daarnaast zijn op de Farmsumerweg (woonplein) en Opwierderweg in Appingedam vijf auto’s aangetroffen waarvan de banden zijn lek geboord.

De vernielingen hebben plaatsgevonden rond 4 uur vannacht. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die beschikken over camerabeelden.

Heeft u schade opgelopen en hebben ze u nog niet gesproken? Dan verzoeken wij u om online aangifte te doen via www.politie.nl.

Foto's