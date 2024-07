Oranje EK tompoucen en wedstrijd volgen in binnenstad

Groningen – Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond op het EK in de kwartfinale tegen Turkije. Voor verschillende ondernemers is het reden om uit te pakken.

“In onze winkel hebben we vandaag oranje tompoucen voor je klaar liggen”, vertelt bakkerij Henk Post uit Ten Boer. “Wat je ook van voetbal vindt, met deze tompoucen wordt het in ieder geval een smakelijke wedstrijd.” Ook in Haren wordt er uitgepakt. Daar verkoopt bakkerij Haafs EK tompoucen. “Om in de stemming te komen of om tijdens de wedstrijden op te eten. De tompoucen zijn bij ons op alle speeldagen van Oranje te koop. Hopelijk komen er na vandaag nog twee dagen bij.”

Binnenstad

In de Oosterpoort kan zaterdagavond de wedstrijd op een groot scherm worden bekeken. Hier wordt wel entree voor gevraagd. Kaartjes kun je kopen op deze website. Ook bij De Drie Gezusters op de Grote Markt kan er gekeken worden: “Trek je beste Oranje-outfit aan en laat je horen als Nederland het om 21.00 uur opneemt tegen Turkije.” In café De Doos aan de Gelkingestraat gaan de deuren om 19.00 uur open. “We hopen op een onvergetelijke avond. We hebben livemuziek van Chris de Roo. Deze zanger treedt voor de wedstrijd en tijdens de rust op.”

Schermen

Sinds vorige week zijn de regels om wedstrijden te kunnen volgen versoepeld. Aanvankelijk mochten er geen schermen vanaf straat zichtbaar zijn en mochten deze niet groter zijn dan 55 inch. Na kritiek werden de regels aangepast. Zo mogen televisies nu buiten staan zolang er geen oploop ontstaat. Ook mogen schermen nu groter zijn tot maximaal 78 inch.

Foto's