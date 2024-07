OM eist cel en TBS voor zeer gewelddadige verkrachting in Groningen

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vijf jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 33-jarige man. Hij wordt verdacht van een zeer gewelddadige verkrachting en een wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Op 29 mei 2023 bedreigt de verdachte een toen 20-jarige vrouw met een mes, waarna hij haar verkracht. Dat gebeurt in een opvangcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de Stad-Groningen. De verdachte woont daar, het slachtoffer is medewerker in het centrum.

Ingrijpend

Volgens de officier van justitie is er sprake van een ontzettend ruwe en ingrijpende verkrachting. Het slachtoffer verkeert daarbij een half uur in diepe angst: “Het moet vreselijk geweest zijn”, zegt de officier in zijn requisitoir. “Een man met een mes die haar verkracht. Hij had de deur gebarricadeerd en de kamer dubbel op slot gedaan. De verdachte ging zelfs door terwijl de politie al bezig was de deur open te maken.”

De verdachte verklaart dat hij dit onder invloed van de verkeerde medicatie zou hebben gedaan. Het OM ziet daarvoor geen bewijs. Wel vertellen getuigen dat hij alcohol had genuttigd. Daarbij had hij gezegd dat hij iemand zou gaan verkrachten.

TBS

Hoewel de verdachte, omdat hij uitgeprocedeerd is, niet kan terugkeren in de Nederlandse maatschappij, eist de officier van justitie wel TBS met dwangverpleging. Hij vindt de kans dat hij weer in de fout gaat te groot. Een onbehandelde terugkeer in welke maatschappij dan ook is in zijn ogen niet wenselijk. “Ondanks het feit dat er op dit moment geen duidelijkheid is over hoe een tbs-maatregel zich in het geval van de verdachte zal ontwikkelen, prevaleert hier het belang van een veilige samenleving boven het persoonlijk belang van de verdachte.”

De rechtbank in Groningen laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer het uitspraak doet.