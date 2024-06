Grote schade na verwoestende brand bij boerderij in Adorp

Adorp – In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een boerderij aan de Munnikeweg in Adorp. De brand begon in een schuur en sloeg snel over naar de aangrenzende woning. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en waren er geen huisdieren aanwezig in het pand.

De schade aan de boerderij is enorm; van het gebouw is niets meer over. De politie is nog steeds bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Hoe lang dit onderzoek zal duren, is nog onbekend. Een fotograaf ter plaatse meldde dat er niets meer te zien is van de oorspronkelijke boerderij. “Het is alsof er nooit een gebouw heeft gestaan,” aldus de fotograaf.

Foto's