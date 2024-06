Meldpunt verkeersaso’s loopt storm: “Meldingen komen uit de hele gemeente”

Het meldpunt verkeersaso’s van de VVD is ruim een week actief. Volgens raadslid Rik Heiner komen er al veel meldingen binnen.

“Van tevoren heb je een bepaalde verwachting”, vertelt Heiner. “Maar wat er de afgelopen week is binnengekomen heeft mijn verwachtingen overtroffen. Inwoners kunnen locaties doorgeven waar zij verkeersoverlast ervaren. Tegelijkertijd kunnen ze aangeven om wat voor overlast het gaat. De vragen hebben we breed opgesteld. En wat we zien is dat mensen de tijd nemen om het zo volledig mogelijk in te sturen. Geen korte antwoorden maar hele uitgebreide verhalen. Daar ben ik blij mee, want dat geeft ons de mogelijkheid om er goed mee aan de slag te gaan.”

“Mensen komen met suggesties, daar zijn we blij mee”

Meldingen komen vanuit de hele gemeente: “Wel zijn er een aantal locaties die opvallen. Er zijn diverse meldingen binnengekomen over overlast die ervaren wordt op de Diepenring. Ook de Wilhelminakade wordt vaak genoemd. Maar ook locaties als de Vondellaan en het Damsterplein vallen op. Waar we ook heel blij mee zijn is dat mensen suggesties doen hoe de overlast aangepakt kan worden. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om meer handhaving, om de plaatsing van drempels of om lawaaiflitspalen in te zetten. Dit zijn flitspalen die flitsen als een voertuig teveel lawaai maakt.”

“Wij overhandigen de meldingen aan de wethouder”

Ook komen er volgens Heiner hele concrete voorbeelden voorbij: “Er hebben zich mensen gemeld die overlast ervaren omdat er over wandelpaden gefietst wordt. Ook meldingen over fatbikes vallen op.” De VVD gaat alle meldingen bundelen waarbij dit binnenkort overhandigt wordt aan het College. “De wethouder kan er daarna mee aan de slag. Wij zullen de wethouder aan de tand blijven voelen welke stappen gezet zijn en wat er nog gaat gebeuren om de overlast aan te pakken.”

“Meldingen blijven welkom”

Volgens het raadslid blijft het meldpunt de komende periode nog online. “Mensen die zich nog niet gemeld hebben, maar wel een onveilige situatie willen delen, die zijn nog steeds welkom om hun verhaal, hun ervaring en hun suggesties te delen.” Het meldpunt vind je op deze website.

