Groningen – Achterop de Zernike campus heeft woensdagmiddag brand gewoed in het Entrance gebouw. De Bhv had het gebouw snel kunnen evacueren en de brandweer is ter plaatse gekomen. Ze deden zelf een eerste blussing.

De brand was ontstaan in een proeflokaal, de brandweer deed een nacontrole vertelt de voorlichter aan 112Groningen.

Foto's