Explosie bij woning Heesterlaan Oosterpark Groningen

Groningen – De politie doet onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Heesterlaan in Groningen. In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juni was er knal te horen aan de voorzijde van de woning.

Er raakte niemand gewond. Er is lichte schade aan het pand. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. Ze doen sporenonderzoek en hebben een buurtonderzoek verricht. Ook spreken ze met getuigen en bekijken we camerabeelden.

De politie is nu op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident en wat daaraan voorafging. Heeft u bijvoorbeeld beelden van een deurbelcamera of andere waardevolle informatie? Meld dat via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel