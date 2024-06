Kortnieuws: Auto brandt volledig uit bij Paterswolde & bespugen agenten

Paterswolde – Aan de Groningerweg in Paterswolde is maandagmiddag een auto in brand gevlogen aan de kant van de weg.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen en rook al uit de motorkap. Volgens Rtvnoord had de brandweer de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Politieagenten geschopt en bespuugd in Stadskanaal

Stadskanaal – Politieagenten uit Stadskanaal en Ommelanden-Oost zijn belaagd toen zij maandagochtend uitrukten om een verwarde persoon aan te houden. De persoon zou vroeg in de ochtend al een voertuig hebben vernield.

