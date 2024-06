Vrouw (72) bestraft voor verwaarlozen 75 dieren in haar woning Winschoten

GRONINGEN (ADP) – ‘U vangt verwaarloosde en getraumatiseerde dieren op en verwaarloost die dieren dan zelf? Ik ben verbaasd’, zei de rechter tegen een 72-jarige vrouw uit Winschoten. In november 2023 werden 75 dieren uit haar woning gered, ze waren zwaar vervuild.

Eind oktober ontving de politie een melding over een mogelijke verwaarlozing van dieren in de woning van de verdachte. De inspectiedienst nam op 9 november een kijkje in de woning. ‘Het was een klerebende’, zei de vrouw destijds zelf tegen de inspecteurs. De dieren leefden in een dikke laag uitwerpselen. De ammoniaklucht ontnam de adem, stelden de inspecteurs vast.

Schrijnend

Buiten de woning lag een dode kat en twee dode konijnen. De hokken waren vervuild en de dieren hadden geen of vervuild water. De vrouw kreeg zes dagen de tijd om de zaak op orde te maken. Tijdens de tweede controleronde was de situatie nog steeds schrijnend, onder een kast lag opnieuw een dode kat.

Blessure aan rug en schouders

De dieren werden meegenomen. ‘Ik had een blessure aan mijn rug en schouders. Ik kon niet bukken en niet schoonmaken’, verontschuldigde de vrouw zich tegenover de rechter. De rechter nam het de vrouw kwalijk dat ze geen hulp had ingeschakeld. De dieren heeft ze inmiddels weer terug. Tijdens een controle in februari bleek de vrouw de boel schoon en op orde te hebben. Sindsdien is er geen controle meer geweest.

Kan weer gebeuren

De officier van justitie gelooft wel dat de vrouw niet de intentie had om de dieren te verwaarlozen. De omstandigheden hebben een rol gespeeld. Wel vindt ze het kwalijk dat de vrouw geen hulp inriep, toen zij die nodig had. Voor en na het incident zijn er volgens de aanklaagster geen signalen van verwaarlozing geweest ‘Maar ik ben er niet zeker van dat dit niet weer kan gebeuren’, zei ze en ze eiste een voorwaardelijke taakstraf van 30 uur.

Erg kwalijk

‘U nam dieren op die verwaarloosd zijn. Ze zijn volledig afhankelijk van u. U gaf hun geen goed huis. Er zijn dieren overleden, ik neem u dat erg kwalijk’, zei de rechter. Ze kon zich vinden in de geëiste voorwaardelijke taakstraf van 30 uur. Maar dat is niet voldoende, zei de rechter. De vrouw kreeg ook een voorwaardelijke houdverbod voor meer dan drie dieren opgelegd met een proeftijd van drie jaar. ‘Dit mag nooit weer gebeuren’, zei de rechter.

