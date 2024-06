Meerstad: Vijf koeien en een stier maken nachtelijke wandeling

Meerstad – Een opvallend gezicht zondagavond in Meerstad. Vijf koeien en een stier hadden het wel gezien in hun weiland en besloten een ommetje te maken over de Vossenburglaan.

Twee hondengeleiders van de politie werden naar het incident gestuurd. Volgens de agenten van het hondenteam kregen meerdere tuinen bezoek van de koeien, waardoor zeker één schade opliep aan bomen en planten.

De agenten van het hondenteam waren de hele avond en nacht bezig met de koeien. Agenten konden niet direct het weiland vinden waar de koeien thuishoorden. Ook diverse telefoontjes leverde geen eigenaar op. Daarop werd de stier verdoofd, zodat het oornummer gelezen kon worden, zodat ook de eigenaar kon worden achterhaald.

De eigenaar was op vakantie, maar een familielid bracht hulp in de vorm van hekken om de koeien bij elkaar te houden. Een bevriende boer heeft zich ontfermd over de koeien, waar de eigenaar ze kan ophalen als deze terug is van vakantie.

