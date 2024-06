Uithuizen – Aan de Lageweg in Uithuizen is maandag rond 12:50 uur brand uitgebroken in een tuinhuisje achter een woning. De rookpluim was van afstand te zien.

Niemand raakte gewond. De brand werd vlot bestreden door het korps van Uithuizen dat snel aanwezig was. De politie maakte een rapportage op.

Foto's